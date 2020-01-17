У програмному забезпеченні Boeing 737 MAX знайшли нові проблеми

У Boeing заявили про проведення нових оновлень програмного забезпечення моделі літаків 737 MAX, щоб уникнути можливих проблем.

Про це повідомляє ABC News.

"Ми проводимо оновлення і працюємо з Федеральним управлінням цивільної авіації США над оформленням цих змін, ми також інформуємо наших клієнтів і постачальників", – йдеться в заяві компанії.

Ця заява з'явилася на тлі повідомлень про те, що під час нещодавніх випробувань ПЗ два бортові комп'ютери не змогли встановити зв'язок один з одним.

Читайте також: Boeing призупинить випуск моделі літаків 737 MAX

Як відомо, Boeing була змушена призупинити випуск моделі літаків 737 MAX через затримку з введенням літака в експлуатацію. З березня минулого року польоти літаків цього типу були припинені після двох авіакатастроф, в яких загинули понад 360 осіб.