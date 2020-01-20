Кількість жертв теракту у мечеті Ємену зросла до 100

Понад 100 осіб було вбито й десятки поранено у результаті ракетного обстрілу в єменській провінції Маріб.

Про це повідомляє AFP із посиланням на місцевих чиновників.

«Ми рішуче засуджуємо теракт у мечеті з боку ополченців хуті ..., у результаті якого понад 100 людей загинуло й десятки отримали поранення», - йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Ємену.

Представник армії сказав, що серед загиблих були солдати і цивільні особи, і що хусити, яких звинувачують у теракті, зіткнуться з «безжальним» ударом.

Хусити, проте, поки що не взяли на себе відповідальність за ракетний удар і його наслідки.

Раніше повідомлялося про 83 загиблих військовослужбовців урядової армії і 148 поранених.

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