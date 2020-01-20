Обстріл військового табору в Ємені: понад 80 загиблих, майже 150 поранених

В результаті ракетного удару в єменській провінції Маріб 18 січня загинули щонайменше 83 військовослужбовців урядової армії, ще 148 осіб отримали поранення.

Про це передає DW.

"Ракета потрапила в мечеть під час вечірньої молитви у військовому таборі, розташованому в 170 кілометрах від столиці країни-Сані. Ця масштабна атака стала першою в Ємені за останні відносно спокійні місяці", - йдеться в повідомленні.

Президент країни Мансур Хаді звинуватив у нападі повстанців хуситів, повідомило агентство Saba.

"Ганебні дії загонів хуситів, без сумніву, підтверджують їхнє небажання досягти миру, оскільки вони не знають нічого, крім смерті та знищення, і є дешевим інструментом Ірану в регіоні", - заявив він.

Хусити поки не взяли на себе відповідальність за ракетний удар та його наслідки.

Нагадаємо: у Ємені вже понад чотири роки вирує громадянська війна, в результаті якої загинули десятки тисяч людей, три мільйони стали вимушеними переселенцями й вся країна опинилася на межі масового голоду. З 2015 року уряд Ємену в союзі з очолюваної Саудівською Аравією коаліцією арабських держав бореться з хуситами, підтримуваними Іраном.