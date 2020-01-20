Обстріл військового табору в Ємені: понад 80 загиблих, майже 150 поранених
Про це передає DW.
"Ракета потрапила в мечеть під час вечірньої молитви у військовому таборі, розташованому в 170 кілометрах від столиці країни-Сані. Ця масштабна атака стала першою в Ємені за останні відносно спокійні місяці", - йдеться в повідомленні.
Президент країни Мансур Хаді звинуватив у нападі повстанців хуситів, повідомило агентство Saba.
"Ганебні дії загонів хуситів, без сумніву, підтверджують їхнє небажання досягти миру, оскільки вони не знають нічого, крім смерті та знищення, і є дешевим інструментом Ірану в регіоні", - заявив він.
Хусити поки не взяли на себе відповідальність за ракетний удар та його наслідки.
Нагадаємо: у Ємені вже понад чотири роки вирує громадянська війна, в результаті якої загинули десятки тисяч людей, три мільйони стали вимушеними переселенцями й вся країна опинилася на межі масового голоду. З 2015 року уряд Ємену в союзі з очолюваної Саудівською Аравією коаліцією арабських держав бореться з хуситами, підтримуваними Іраном.