Обстріл військового табору в Ємені: кількість загиблих зросла до 60 осіб

Число загиблих в результаті ракетного обстрілу єменського військового навчального табору в місті Маріб в суботу зросла до 60 військовослужбовців, десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Дзеркало Тижня" з посиланням на державне телебачення Саудівської Аравії.

За даними Alarabiya, підтримуване Іраном ополчення хуті почало подвійну атаку з застосуванням балістичних ракет і безпілотників, при цьому обстріл також вівся по мечеті всередині табору, поки солдати молилися.

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Тим часом лівійська армія при підтримці арабської коаліції продовжувала обстрілювати ділянки ополчення на фронті Нахам, на північний схід від Сани.

Нагадаємо: у Ємені вже понад чотири роки вирує громадянська війна, в результаті якої загинули десятки тисяч людей, три мільйони стали вимушеними переселенцями й вся країна опинилася на межі масового голоду. З 2015 року уряд Ємену в союзі з очолюваної Саудівською Аравією коаліцією арабських держав бореться з хуситами, підтримуваними Іраном.

Фото: DW