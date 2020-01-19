Обстріл військового табору в Ємені: кількість загиблих зросла до 60 осіб
Про це повідомляє "Дзеркало Тижня" з посиланням на державне телебачення Саудівської Аравії.
За даними Alarabiya, підтримуване Іраном ополчення хуті почало подвійну атаку з застосуванням балістичних ракет і безпілотників, при цьому обстріл також вівся по мечеті всередині табору, поки солдати молилися.
Тим часом лівійська армія при підтримці арабської коаліції продовжувала обстрілювати ділянки ополчення на фронті Нахам, на північний схід від Сани.
Нагадаємо: у Ємені вже понад чотири роки вирує громадянська війна, в результаті якої загинули десятки тисяч людей, три мільйони стали вимушеними переселенцями й вся країна опинилася на межі масового голоду. З 2015 року уряд Ємену в союзі з очолюваної Саудівською Аравією коаліцією арабських держав бореться з хуситами, підтримуваними Іраном.
Фото: DW