У штаті Юта сталася стрілянина, є загиблі

У штаті Юта сталася стрілянина, є загиблі

Укрінформ
У місті Грантсвілл в американському штаті Юта сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей загинули, ще одна особа зазнала поранень.

Про це повідомляє CNN.

«Четверо осіб загинули під час стрілянини в місті Грантсвілл у штаті Юта (США). Ще одна особа була госпіталізована з пораненнями», - йдеться у повідомленні.

Нападника було затримано правоохоронцями.

Цей інцидент трапився вночі в п’ятницю на перехресті вулиць Main Street і 130 South.

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Місцева поліція заявила, що стрілець був один і жодної загрози для місцевого населення вже нема. Обставини трагедії з’ясовуються.

Фото: FNA

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