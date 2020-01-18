У штаті Юта сталася стрілянина, є загиблі

У місті Грантсвілл в американському штаті Юта сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей загинули, ще одна особа зазнала поранень.

Про це повідомляє CNN.

«Четверо осіб загинули під час стрілянини в місті Грантсвілл у штаті Юта (США). Ще одна особа була госпіталізована з пораненнями», - йдеться у повідомленні.

Нападника було затримано правоохоронцями.

Цей інцидент трапився вночі в п’ятницю на перехресті вулиць Main Street і 130 South.

Місцева поліція заявила, що стрілець був один і жодної загрози для місцевого населення вже нема. Обставини трагедії з’ясовуються.

Фото: FNA