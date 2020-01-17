У Чикаго обстріляли барбершоп, є поранені

У американському місті Чикаго сталася стрілянина в барбершопі, під час якої постраждали 5 людей, із яких 3 – неповнолітні особи.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила пресслужба поліції Чикаго.

«Під час цього трагічного насильницького інциденту 3 неповнолітні особи віком від 11 до 17 років та 2 дорослі людини 30-40 років були серйозно поранені. Камери відеоспостереження дозволили встановити напрямок втечі стрільців. Розслідування триває», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що двоє нападників зайшли в барбершоп, озирнулися і вийшли, після чого вистрілили у відвідувачів перукарні через вуличну вітрину.

Як відомо, всіх постраждалих госпіталізували.