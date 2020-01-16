У Сибіру скіфів не було

Колишня Скіфія – це територія сучасної України

Оце буває, чую від, здавалося, притомних істориків чудернацький вислів: "сибірські скіфи".

І це в той час, як усі світила античності – Геродот, Страбон, Птолемей (та практично всі) пишуть: "За рікою Танаїсом (тобто Доном) – уже не скіфська земля".

Велика Скіфія

Ні про яких скіфів у Сибіру НІКОЛИ ніхто з давніх авторів не писав і не знав. Для них усіх Скіфія – це виключно територія від Істру (Дунаю) до Дону (напряму це десь 1000 км з гаком), і стільки ж у глибину материка. Це акуратно територія сучасної України.

Скіфи. Фрагмент із Пекторалі

А всі ці спекуляції про "сибірських скіфів" базуються виключно на певній схожості металевих виробів у народів Скіфії й Півдня Сибіру. Це приблизно як по в'єтнамських пластикових стаканчиках, схожих на китайські, в Південній Америці визначати, що Південна Америка – це Китай.

Долина скіфських царів

Розкопки кургану на Кропивниччині

Водночас, цілком можливо, що якісь з індоіранських племен справді мігрували Півднем Сибіру. Але це не були скіфи і та земля не була Скіфією.

А як же ті сибірські мешканці називалися, спитаєте ви?

А хто зна, як! Історія про це мовчить. Тож не треба добріхувати.

Скіфський філософ Анахарсис, мистецтво скіфів

На фото – скіфський мудрець Анахарсис, визнаний давніми греками єдиним із семи найбільших мудреців давнього світу мудрецем-не греком.

Олександр Палій