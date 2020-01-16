У Сибіру скіфів не було
Оце буває, чую від, здавалося, притомних істориків чудернацький вислів: "сибірські скіфи".
І це в той час, як усі світила античності – Геродот, Страбон, Птолемей (та практично всі) пишуть: "За рікою Танаїсом (тобто Доном) – уже не скіфська земля".
Ні про яких скіфів у Сибіру НІКОЛИ ніхто з давніх авторів не писав і не знав. Для них усіх Скіфія – це виключно територія від Істру (Дунаю) до Дону (напряму це десь 1000 км з гаком), і стільки ж у глибину материка. Це акуратно територія сучасної України.
А всі ці спекуляції про "сибірських скіфів" базуються виключно на певній схожості металевих виробів у народів Скіфії й Півдня Сибіру. Це приблизно як по в'єтнамських пластикових стаканчиках, схожих на китайські, в Південній Америці визначати, що Південна Америка – це Китай.
Водночас, цілком можливо, що якісь з індоіранських племен справді мігрували Півднем Сибіру. Але це не були скіфи і та земля не була Скіфією.
А як же ті сибірські мешканці називалися, спитаєте ви?
А хто зна, як! Історія про це мовчить. Тож не треба добріхувати.
На фото – скіфський мудрець Анахарсис, визнаний давніми греками єдиним із семи найбільших мудреців давнього світу мудрецем-не греком.
Олександр Палій* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства