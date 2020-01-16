У Нью-Йорку через проблеми з двигуном екстрено сів пасажирський літак

Пасажирський літак авіакомпанії United Airlines здійснив екстрену посадку в Міжнародному аеропорту Ньюварк, у Нью-Йорку, через проблеми з двигуном, що виникли незадовго після вильоту.

Про це повідомляє NJ із посиланням на заяву авіакомпанії.

"Проблеми з двигуном змусили рейс United Airlines здійснити екстрену посадку у четвер вранці в Міжнародному аеропорту Ньюварк", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в самій авіакомпанії, літак безпечно приземлився, а пасажири залишили повітряне судно без жодних проблем.

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O — Gabby (@gabby_guzy) 16 січня 2020 р.

Зазначається, що під час польоту один з пасажирів зняв на відео, як із одного з двигунів невдовзі після зльоту почали летіти іскри.

Пасажирів обіцяють відправити до Лос-Анджелеса іншим рейсом за кілька годин.