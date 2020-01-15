Албанія вислала двох іранських дипломатів
Укрінформ
МЗС Албанії оголосило персонами нон грата двох іранських дипломатів.
Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Гент Чакай, повідомляє Albanian Daily News.
“Міністр Європи та закордонних справ вирішив у середу вислати іранських дипломатичних представників в Албанії Мохаммеда Алі Арц Пейманматі та Сеєда Ахмад Хоссейні Аласта”, - йдеться у повідомленні.
Чакай оголосив, що обидва іранці займалися діяльністю, яка не відповідала вимогам Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
Як зазначається, обидва іранські диппредставники оголошені персонами нон-грата і мають негайно покинути Албанію.