У Єгипті затримали працівників Анадолу - Анкара обурилась

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало повіреного у справах Єгипту у зв'язку із затриманням у Каїрі працівників єгипетського офісу турецького державного інформаційного агентства Анадолу.

Про це повідомляє агентство Анадолу.

«Повіреного у справах посольства Єгипту в Анкарі викликали з приводу затримання чотирьох працівників агентства», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, єгипетська поліція 14 січня ввечері увірвалась до офісу Анадолу в Каїрі. Поліцейські затримали чотирьох працівників, один з яких є громадянином Туреччини, та вивезли їх у невідомому напрямку. Силовики також провели обшук у приміщенні, який тривав усю ніч.

МЗС Туреччини вже заявило, що чекає пояснень від керівництва Єгипту та звільнення працівників агентства.

Фото: AA