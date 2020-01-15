У США склав присягу перший командувач Космічних сил

У вівторок генерал Джон Реймонд склав присягу як перший командувач новостворених Космічних сил США.

Про це повідомляє The Washington Times.

До присяги генерала привів віце-президент Майк Пенс. Ця подія стала важливим кроком у розвитку Космічних сил, які були одним з головних військових пріоритетів президента Дональда Трампа, зазначає видання.

Космічні сили були офіційно профінансовані в минулому місяці, коли Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2020 рік.

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Пенс зазначив, що суперечок про те, хто має керувати космічними операціями в її вирішальні роки становлення, було мало.

«Перше, що ухвалив президент після створення Космічних сил, - сказав він. - було рішення про те, хто повинен бути їхнім першим керівником -. - Він відразу зрозумів, що немає нікого більш кваліфікованого й підготовленого, ніж генерал Джей Реймонд».

Як повідомлялося, у грудні Трам призначив генерала Джея Реймонда на посаду керівника космічних операцій. Очікується, що численність Космічних військ становитиме 16 тис. чоловік, які скрадатимуться з військових фахівців та цивільного персоналу.

Фото: washingtontimes.com.