Трамп санкціонував ліквідацію Сулеймані ще сім місяців тому – NBC News

Глава Білого дому Дональд Трамп санкціонував рішення щодо ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані ще сім місяців тому в разі, якщо посилена агресія режиму в Тегерані призведе до загибелі будь-якого американця.

Про це повідомив у понеділок з посиланням одразу на п'ятьох нинішніх і колишніх членів адміністрації США американський телеканал NBC News.

"Президентська директива, видана в червні, мала умову, що Дональд Трамп мав згодом віддати остаточне розпорядження на проведення конкретної операції з ліквідації Сулеймані", - зазначається в повідомленні.

Це пояснює, чому вбивство Сулеймані було одним із запропонованих варіантів, які військові представили Трампу два тижні тому у відповідь на атаку іранських сил в Іраку, внаслідок якої загинув американський цивільний підрядник та поранено четверо військових США. Водночас підкреслюється, що командувач елітних сил Корпусу вартових ісламської революції генерал Сулеймані планував атаки проти американців. Тому рішення про його ліквідацію мало додаткове обґрунтування.

Як уточнюється в повідомленні, американська розвідка протягом багатьох років уважно стежила за пересуванням Сулеймані. Ще на початку президентства Дональда Трампа Майкл Помпео, який на той час був директором ЦРУ, закликав його розглянути більш агресивне реагування на загрози з боку Сулеймані. При цьому, Помпео надав главі Білого дому розвідувальну інформацію, яку одне із офіційних джерел описало як "дуже серйозні загрози" для США.

Фото: The White House