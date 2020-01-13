Уряд Австралії виділить $50 мільйонів на відновлення дикої природи

Уряд Австралії надасть $50 млн на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж.

Про це написала міністр охорони навколишнього середовища Австралії Сюзанна Лей в Instagram.

«Сьогодні я оголосила про виділення $50 млн в якості надзвичайного заходу з відновлення дикої природи і середовища існування диких тварин, а також задля підтримки негайної роботи з охорони дикої природи науковців, екологів, громад та землеустроїв для планування довгострокових заходів щодо захисту та відновлення», - заявила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, в Австралії з вересня 2019 року тривають масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Особливо від пожеж страждають тварини. Зокрема, внаслідок лісових пожеж в Австралії вже загинуло понад мільярд тварин.

Фото: @ABCcameramatt