Аномальна холоднеча в Афганістані вже забрала життя 24 осіб
Укрінформ
24 людини загинули внаслідок екстремальних погодних умов в Афганістані.
Про це передає "Радіо Свобода" із посиланням на владу країни.
Представники влади повідомили агенції, що, зокрема, 19 людей загинули 11 січня в провінціях Герат, Кандагар і Гельманд в умовах сильних снігопадів і низьких температур.
У частині країни температура опустилася до -12 градусів.
"Ми очікуємо нових хвиль холоду в найближчі тижні", – сказав представник синоптичної служби Мохаммад Насім Мураді.
Як раніше повідомлялося, через сильні снігопади від початку року закриті головні дороги країни, зокрема, траса Кабул–Кандагар і тунель Саланг.