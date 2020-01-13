Аномальна холоднеча в Афганістані вже забрала життя 24 осіб

24 людини загинули внаслідок екстремальних погодних умов в Афганістані.

Про це передає "Радіо Свобода" із посиланням на владу країни.

Представники влади повідомили агенції, що, зокрема, 19 людей загинули 11 січня в провінціях Герат, Кандагар і Гельманд в умовах сильних снігопадів і низьких температур.

У частині країни температура опустилася до -12 градусів.

"Ми очікуємо нових хвиль холоду в найближчі тижні", – сказав представник синоптичної служби Мохаммад Насім Мураді.

Як раніше повідомлялося, через сильні снігопади від початку року закриті головні дороги країни, зокрема, траса Кабул–Кандагар і тунель Саланг.