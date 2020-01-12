У США внаслідок торнадо загинули щонайменше 11 осіб
Про це повідомляє AFP.
"Сильні шторми, що вирують на півдні США, спричинили загибель щонайменше 11 людей", - йдеться у повідомленні з посиланням на представників місцевої влади.
Як зазначається, потужний вітер зруйнував багато будинків, поперевертав автівки та призвів до перебоїв з електропостачанням.
Зокрема, загинули двоє жителів Луїзіани, мобільний будинок яких було зруйновано штормовим вітром. У Техасі пожежника та поліцейського, які прибули за викликом на місце ДТП, збив автомобіль через ожеледицю на дорозі.
Ще троє людей загинули унаслідок негоди в Алабамі.
Негода залишила без електрики понад 200 тисяч людей; штати Північна Кароліна та Алабама - одні з найбільш постраждалих регіонів.
Фото: Tommy Metthe/The Arkansas Democrat-Gazette