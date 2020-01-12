У США внаслідок торнадо загинули щонайменше 11 осіб

На півдні США унаслідок торнадо та сильних вітрів загинули щонайменше 11 людей.

Про це повідомляє AFP.

"Сильні шторми, що вирують на півдні США, спричинили загибель щонайменше 11 людей", - йдеться у повідомленні з посиланням на представників місцевої влади.

Як зазначається, потужний вітер зруйнував багато будинків, поперевертав автівки та призвів до перебоїв з електропостачанням.

Зокрема, загинули двоє жителів Луїзіани, мобільний будинок яких було зруйновано штормовим вітром. У Техасі пожежника та поліцейського, які прибули за викликом на місце ДТП, збив автомобіль через ожеледицю на дорозі.

Ще троє людей загинули унаслідок негоди в Алабамі.

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Негода залишила без електрики понад 200 тисяч людей; штати Північна Кароліна та Алабама - одні з найбільш постраждалих регіонів.

Фото: Tommy Metthe/The Arkansas Democrat-Gazette