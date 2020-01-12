Негода у Штатах забрала життя вже 8 осіб

У США на Середньому Заході та Південному Сході можливі сильні повені внаслідок злив та шквального вітру, що вже призвели до загибелі принаймні восьми осіб.

Про таке передає CNN.

Повідомляється про смерчі у штатах Алабама, Кентуккі, Арканзасі та Міссісіпі. Національна служба погоди попередила про можливість торнадо в частині Джорджії, у Північній Кароліні та Південній Кароліні.

За уточненими даними, минулої ночі бурі призвели до загибелі щонайменше восьми людей на Півдні: двох у Техасі, трьох у Луїзіані та трьох в Алабамі.

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Також зазначається, що понад 350 тисяч будинків та підприємств кілька годин були відрізані від електропостачання в десяти штатах — Джорджії, Луїзіані, Арканзасі, Міссісіпі, Алабамі, Теннесі, Кентуккі, Огайо, Техасі та Західній Вірджинії.

