Глава МЗС Ізраїлю відклав візит до Арабських Еміратів

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відтермінував запланований у січні візит до ОАЕ через занепокоєння стурбованість безпековою ситуацією у регіоні.

Про це інформує The Times of Israel.

"Міністр закордонних справ Ізраїлю відтермінував запланований візит до Дубаї в умовах напруженості у регіоні після загибелі іранського генерала Касема Сулеймані", - йдеться у повідомленні.

Напередодні Катцу надійшли застереження від органів національної безпеки Ізраїлю щодо необхідності відтермінувати поїздку через несприятливу ситуацію у регіоні.

Візит до Об'єднаних Арабських Еміратів мав стати першим здійсненим ізраїльським міністром закордонних справ упродовж понад 20 років.

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. У ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США в Іраку.

Фото: Noam Revkin Fenton/Flash90