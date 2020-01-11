Парламент Північної Ірландії відновлює роботу після трирічної перерви

Парламент Північної Ірландії відновив свою роботу цієї суботи після трирічної перерви, яка була спричинена конфліктом між двома найвпливовішими місцевими партіями – республіканцями та уніоністами.

Про це повідомляє SkyNews.

"Асамблея Північної Ірландії знову повернулася до роботи після того, як ще три роки тому попередня парламентська коаліція розпалася. Республіканська партія Sinn Fein та уніоністська DUP нарешті змогли відновити свою коаліцію після переговорів", - йдеться в повідомленні.

Повноцінне функціонування законодавчої та виконавчої влади в цьому британському регіоні відновилося – пост першого міністра зайняла Арен Фостер із партії DUP, а її заступником стала Мішель О’Нейл із Sinn Fein.

Обидві конкуруючі політичні сили підтримали широку компромісну угоду, що стосується багатьох спірних питань, зокрема використання ірландської мови в регіоні.

Попередня коаліція в парламенті Північної Ірландії розпалася в січні 2017 року через серйозну суперечку між республіканцями та уніоністами з приводу проблем у системі зеленої енергетики.

Фото: sky.com