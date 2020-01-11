Меркель сьогодні їде до Росії з коротким візитом

Канцлер ФРН Ангела Меркель вранці в суботу, 11 січня, вирушає до Москви з коротким робочим візитом.

Єдиним пунктом програми візиту є переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Початок переговорів у Кремлі в формі робочого обіду запланований на 14.30 за московським часом. О 17-ій планується спільна пресконференція.

Темами обговорення стануть, як зазначили в відомстві канцлера, «актуальні міжнародні питання, зокрема, ситуація в Сирії, Лівії, Іраку, Ірані та Україні». Крім того, будуть обговорені питання двосторонньої співпраці.

У поїздці канцлера супроводжує глава МЗС Гайко Маас.

Домовленість про зустріч була досягнута на початку грудня.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року Меркель і Путін провели коротку двосторонню зустріч на полях саміту "Нормандської четвірки" у Парижі.