В Амстердамі виявили черговий пакунок із вибухівкою

Чергове послання з вибухівкою знайшли в Амстердамі у поштовому сортувальному центрі.

Про це повідомляє NOS.

"Пакунок з вибухівкою був знайдений сьогодні вдень у центрі сортування пошти PostNL в Амстердамі-Вестпорті", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що небезпечна знахідка була призначена для автомобільної компанії в Амстердамі. Пильний персонал центру сортування помітив, що пакунок виглядав так само, як і попередні виявлені послання з вибухівкою і одразу звернувся до правоохоронців.

Поліція не повідомляє про підозрюваних та можливий мотив. Постраждалих немає.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня небезпечний пакунок виявили у поштовому сортувальному центрі в Роттердамі.

Протягом двох тижнів різні адресати у різні дні отримували послання з вибухівкою. Зокрема, такі послання отримали на заправці та у готелі в Амстердамі, у компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентстві нерухомості в Утрехті. Досі незрозуміло, який зв’язок між цими різними компаніями.

Фото з сайту nos.nl