Війська Асада продовжують наступ попри заяви про перемир'я у Сирії

Військові уряду Башара Асада продовжують обстріли у сирійській провінції Ідліб попри заяви Москви про припинення вогню на північному заході Сирії.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

"Атаки військових режиму Асада тривають в сирійській провінції Ідліб, незважаючи на нещодавнє оголошення РФ про припинення вогню в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Міністерство оборони РФ 9 січня оголосило про припинення вогню, що набуло чинності о 14:00 за місцевим часом.

Після оголошеного Москвою режиму припинення вогню, сили Асада обстріляли місто Маарат Аль-Нуман та кілька сіл в провінції Ідліб продовжуючи обстріли 11 січня.

Режим Асада також розпочав наземну атаку, щоб захопити більше сіл та містечок у південній частині Ідлібу.

Як повідомляв Укрінформ, в середині грудня російські та сирійські військові сили розпочали авіарейд над північно-західним регіоном Сирії. Військово-повітряні сили двох країн здійснили понад 140 авіаударів; ключовою метою цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба. Сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб увечері 19 грудня.

20 грудня Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачав надання гуманітарної допомоги внутрішнім переселенцям у Сирії.

Фото: AA