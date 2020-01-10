Трамп заявив, що Сулеймані планував підірвати посольство США в Багдаді
Про це президент заявив журналістам у четвер у Білому домі, передає Politico.
«Скажу, що ми піймали тотального монстра. Ми його прибрали. Це мало статися давно. Ми це зробили, бо він збирався підірвати наше посольство. Ми також зробили це й з інших, досить очевидних причин. Були загиблі. Загинув один із наших військових. Усього за тиждень до того людей було тяжко поранено», - сказав він про Солеймані.
Трамп, за інформацією видання, відмовився розкрити деталі підготовки до знищення посольства, зазначивши, що це було видно й неозброєним оком, коли протестувальники штурмували американське посольство за кілька днів до ліквідації Сулеймані.
“Якщо ви подивитеся на протестувальників, то це були бойовики. Вони не були протестувальниками. Їх підтримував Іран, деякі були з Іраку, але їх підтримував Іран”, - сказав президент.
Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.