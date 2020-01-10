Трамп заявив, що Сулеймані планував підірвати посольство США в Багдаді

Президент Дональд Трамп наказав ліквідувати іранського генерала Касема Сулеймані, оскільки той планував підірвати посольство США в Багдаді.

Про це президент заявив журналістам у четвер у Білому домі, передає Politico.

«Скажу, що ми піймали тотального монстра. Ми його прибрали. Це мало статися давно. Ми це зробили, бо він збирався підірвати наше посольство. Ми також зробили це й з інших, досить очевидних причин. Були загиблі. Загинув один із наших військових. Усього за тиждень до того людей було тяжко поранено», - сказав він про Солеймані.

Трамп, за інформацією видання, відмовився розкрити деталі підготовки до знищення посольства, зазначивши, що це було видно й неозброєним оком, коли протестувальники штурмували американське посольство за кілька днів до ліквідації Сулеймані.

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“Якщо ви подивитеся на протестувальників, то це були бойовики. Вони не були протестувальниками. Їх підтримував Іран, деякі були з Іраку, але їх підтримував Іран”, - сказав президент.

Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані в ніч на 3 січня внаслідок авіаудару американських військ в Іраку. У ніч на 8 січня Іран атакував дві військові бази США в Іраку за допомогою ракет.