В Ірані перекинувся автобус: десятки загиблих і постраждалих - ЗМІ

В результаті аварії з пасажирським автобусом в Ірані загинуло щонайменше 20 людей, ще 24 постраждали.

Про це повідомляє Al Jazеera з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Щонайменше 20 людей загинуло та 24 отримали травми в результаті аварії з автобусом в Ірані”, - йдеться у повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, пасажирський автобус прямував з Тегерана до міста Гонбад, що за 500 км від столиці Ірану, коли стався смертельний інцидент.

رییس پلیس راه استان مازندران : نقص فنی در ترمز، علت سقوط اتوبوس به دره در محور سوادکوه بود. pic.twitter.com/Ry1dMAhA7E — ILNA/خبرگزاری ایلنا (@ilnanews) 9 січня 2020 р.

Згідно з попередньою інформацією, аварія сталася через несправність гальм автобуса.

Як повідомлялося, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та шести бортпровідників.

9 січня в Україні оголошено днем жалоби.