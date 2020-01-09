Авіакатастрофа в Ірані: підсвічення найвищої вежі Канади вимкнули на знак жалоби

На найвищій споруді Західної півкулі - вежі CN у Торонто - вимкнено усе декоративне підсвічення для вшанування пам'яті жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазвичай вежа підсвічується різнокольоровими вогнями, однак в ніч на четвер поринула у темноту.

The CN tower went black to pay tribute to the victims of #IranPlaneCrash Vigils were held across the country. I have yet to see the Iranian government hold a public demo of tribute for these victims. Innocent civilians deserve to be mourned just as much as government officials. pic.twitter.com/42kwB96uyU — Shila (@thiccwallet) 9 січня 2020 р.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та 6 бортпровідників.

Фото: Silvet Ali‏ / Twitter