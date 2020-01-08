ЄС уклав з Білоруссю угоди про спрощення візового режиму

Європейський Союз уклав з Білоруссю дві важливі угоди – про спрощення візового режиму та про реадмісію.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Ці угоди між ЄС і Білоруссю є важливим кроком вперед у нашій співпраці. Вони покращать мобільність наших громадян у добре регульованому й безпечному середовищі та допоможуть розбудовувати тісніші взаємини між Європейським Союзом і Білоруссю. Європейська сторона буде швидко рухатися з процедурою ратифікації, щоб громадяни могли відчути переваги якнайшвидше», - зазначила під час підписання документів єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

У церемонії підписання угод, окрім єврокомісара, взяв участь віцепрем’єр, міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Хорватії Давор Божинович, з білоруської сторони документи підписав міністр закордонних справ країни Володимир Макей.

Угода про спрощення візового режиму має полегшити для громадян Білорусі в’їзд до країн ЄС. Після завершення ратифікації угоди візовий збір для білорусів буде зменшений до 35 євро. На додаток встановлюються ліміти на вартість пов’язаних із візовим процесом послуг та скорочується час для консульських установ ЄС на прийняття відповідного рішення. Деякі категорії громадян, включаючи журналістів, студентів та членів офіційних делегацій, отримуватимуть багаторазові візи з тривалим терміном дії. При цьому Білорусь в односторонньому порядку вже вжила заходи для спрощення короткотермінових візитів громадян ЄС, що прямують до Мінська.

Головною метою угоди про реадмісію, яка укладена на основі взаємності, є запровадження безпечної та впорядкованої процедури повернення персон, які незаконно знаходяться на території Євросоюзу або Білорусі, за повної поваги до їхніх прав відповідно до міжнародного законодавства.

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Угоди після завершення процесу ратифікації можуть набути чинності у червні 2020 року.

ЄС із 2006 року уклав угоди про спрощення візового режиму з Албанією, Вірменією, Азербайджаном, Боснією і Герцеговиною, Кабо Верде, Північною Македонією, Грузією, Молдовою, Чорногорією. Сербією, Росією і Україною.

З країнами «тріо» Східного партнерства – Україною, Молдовою і Грузією, які уклали угоди про асоціацію з Євросоюзом, ЄС має чинні угоди про безвізові короткотермінові візити громадян цих країн до країн Європейського Союзу.