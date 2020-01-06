Болтон погодився свідчити у справі імпічменту Трампа

Колишній радник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон заявив у понеділок, що готовий свідчити в Сенаті у справі імпічменту.

Про це йдеться в заяві Болтона, поширеній у понеділок, 6 січня.

"Оскільки знову постало питання щодо моїх свідчень, я намагався якомога краще вирішити ці серйозні суперечності, ґрунтуючись на ретельному їх розгляді та вивченні. Я дійшов висновку, що якщо Сенат надішле мені повістку, аби заслухати мої свідчення, я готовий їх надати", - зазначив Болтон.

Він пояснив, що під час розгляду справи з імпічменту в Палаті представників він "намагався виконувати свої зобов'язання як громадянина, так і колишнього радника з питань національної безпеки". "Мій колега, доктор Чарльз Купперман (колишній заступник помічника президента з питань національної безпеки – ред.), отримавши, з одного боку, повістку з Комітету (з питань безпеки) Палати представників, а з другого - директиву президента не давати свідчень, домагався вирішення цього конституційного конфлікту від федеральної судової влади", - зауважив він.

Відповідно, Болтон, за його словами, вирішив керуватися результатами розгляду справи Куппермана в суді. Та оскільки судового рішення не було ухвалено (комітет відкликав повістку Купперману) і до розгляду імпічменту в Сенаті суд не встигне розглянути це питання, Болтон все одно вирішив дати свідчення в Сенаті.

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Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США. Справа має розглядатися на судовому засіданні в Сенаті. Болтон раніше відмовлявся свідчити під час її розслідування в Комітеті з питань розвідки. Президент Дональд Трамп заборонив посадовцям Білого дому та Держдепу співпрацювати з комітетами Палати представників у питанні імпічменту.

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