Трамп: У Ірану ніколи не буде ядерної зброї
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану ніколи не вдасться отримати ядерну зброю.
Про це глава Білого дому написав у Twitter.
"В Ірану ніколи не буде ядерної зброї!" - написав Трамп, використовуючи одні лише великі літери.
IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2020 р.
Що саме цим хотів сказати президент США, поки не відомо.
Як відомо, напередодні парламент Іраку проголосував за виведення тисяч американських військовослужбовців з військових баз у країні після ракетного удару, в результаті якого загинув командувач спеціальних сил Ірану генерал Касем Сулеймані.
У Держдепартаменті заявили, що США розчаровані подібним рішенням парламенту Іраку, а президент країни Дональд Трамп пригрозив санкціями, яких у Багдаді "не бачили ніколи в житті".