Трамп: У Ірану ніколи не буде ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану ніколи не вдасться отримати ядерну зброю.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"В Ірану ніколи не буде ядерної зброї!" - написав Трамп, використовуючи одні лише великі літери.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2020 р.

Що саме цим хотів сказати президент США, поки не відомо.

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Як відомо, напередодні парламент Іраку проголосував за виведення тисяч американських військовослужбовців з військових баз у країні після ракетного удару, в результаті якого загинув командувач спеціальних сил Ірану генерал Касем Сулеймані.

У Держдепартаменті заявили, що США розчаровані подібним рішенням парламенту Іраку, а президент країни Дональд Трамп пригрозив санкціями, яких у Багдаді "не бачили ніколи в житті".