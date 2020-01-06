Троє американців загинули під час нападу бойовиків у Кенії

Троє американців загинули під час нападу бойовиків у Кенії

Укрінформ
Троє американців загинули під час нападу, здійсненого бойовиками "Аль-Шабааб" на військову базу.

Про це передає CNN.

Військовослужбовець та двоє цивільних контрактників, що працюють у Міністерстві оборони — загинули під час нападу, здійсненого "Аль-Шабааб". Ще двоє військових поранені.

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Напад стався на оборонному об'єкті Кенії в затоці Манда. Цю базу використовують сили спецоперацій США, які працюють з кенійцями.

Як раніше повідомляло агентство, на північному узбережжі Кенії в окрузі Ламу бойовики радикального угруповання "Аль-Шабааб" атакували військову базу.

Бойовики взяли на себе відповідальність за напад, заявивши, що "успішно штурмувало сильно укріплену військову базу та взяло під контроль частину об'єкту".

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