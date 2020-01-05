Унаслідок авіаударів у Сирії за добу загинули 10 людей

Жертвами авіаударів та обстрілів населених пунктів у Сирії з боку військ Асада протягом останньої доби стали десять мирних мешканцв, понад 20 отримали поранення.

Про це повідомляє Anadolu.

"Щонайменше 10 мирних мешканців загинули, ще 20 осіб отримали поранення в неділю під час посилених атак сирійського режиму на населені пункти в зоні деескалації Ідлібу", - йдеться у повідомленні.

Були обстріляні міста Маарат ен-Нуман, Серакиб та Еріха на півдні зони деескалації. Атак зазнали також населені пункти Маршимарин, Масаран, Дейр Сунбуль та Барна.

Агентство цивільної оборони White Helmets побоюється збільшення кількості жертв, оскільки вони продовжують пошуково-рятувальні роботи в регіоні.

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Як повідомлялося, унаслідок майже дев’ятирічної громадянської війни в Сирії загинуло 380 тисяч 636 людей, а торік через обвали пошкоджених війною будівель та вибухи мін в Сирії забрали життя 247 цивільних.