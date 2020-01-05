У Нью-Йорку проходить багатотисячний марш проти антисемітизму

У Нью-Йорку проходить багатотисячний марш проти антисемітизму

Фото, відео
Укрінформ
У Нью-Йорку проходить марш солідарності на підтримку єврейської громади міста після нещодавніх проявів антисемітизму, зокрема нападу на євреїв в селищі Монсі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Марш розпочався об 11:00 (о 19:00 за київським часом) у Нижньому Мангеттені, де сформувалася колона з десятків тисяч людей. Далі учасники акції з плакатами «Ні - ненависті. Ні - страху» вирушили Бруклінським мостом, після чого повертаються до Мангеттена. Хода має закінчитися мітингом у парку Колумба в Китайському кварталі.

У марші взяв участь мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, який заявив, що «антисемітизм – це атака на всіх нью-йоркців».

Марш організували різні єврейські організації Нью-Йорка. Мета акції, як було оголошено напередодні, показати, що мешканці міста, а також лідери громадської думки «єдині в переконанні, що будь-якій ненависті немає місця в Нью-Йорку».

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У марші взяв участь мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, який заявив, що «антисемітизм – це атака на всіх нью-йоркців».

Як повідом Укрінформ, у селищі Монсі (штат Нью-Йорк) 28 грудня в будинку рабина було поранено п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. Напад стався пізно ввечері в суботу. Усі жертви були євреями-хасидами.

Напад стався наступного дня після того, як поліція Нью-Йорку запровадила посилене патрулювання місць масового поселення єврейської громади через низку антисемітських погроз.

Фото: twitter.com/NYCMayorsOffice

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