У Нью-Йорку проходить багатотисячний марш проти антисемітизму
Марш розпочався об 11:00 (о 19:00 за київським часом) у Нижньому Мангеттені, де сформувалася колона з десятків тисяч людей. Далі учасники акції з плакатами «Ні - ненависті. Ні - страху» вирушили Бруклінським мостом, після чого повертаються до Мангеттена. Хода має закінчитися мітингом у парку Колумба в Китайському кварталі.
“Anti-Semitism is an attack on ALL New Yorkers — and we stand up for our neighbors in this city.”— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 5 січня 2020 р.
– @NYCMayor #NoHateNoFear pic.twitter.com/sAFcgv0c44
У марші взяв участь мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, який заявив, що «антисемітизм – це атака на всіх нью-йоркців».
Марш організували різні єврейські організації Нью-Йорка. Мета акції, як було оголошено напередодні, показати, що мешканці міста, а також лідери громадської думки «єдині в переконанні, що будь-якій ненависті немає місця в Нью-Йорку».
У марші взяв участь мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, який заявив, що «антисемітизм – це атака на всіх нью-йоркців».
“You can't sweep hatred under the rug. You have to call it out and confront it — and New Yorkers stand up for their neighbors.”— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 5 січня 2020 р.
– @NYCMayor #NoHateNoFear pic.twitter.com/l1UwcKSKmA
Як повідом Укрінформ, у селищі Монсі (штат Нью-Йорк) 28 грудня в будинку рабина було поранено п'ятеро людей, серед яких двоє дітей. Напад стався пізно ввечері в суботу. Усі жертви були євреями-хасидами.
Напад стався наступного дня після того, як поліція Нью-Йорку запровадила посилене патрулювання місць масового поселення єврейської громади через низку антисемітських погроз.
Фото: twitter.com/NYCMayorsOffice