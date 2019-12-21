Расизм та популісти: Лайчак заявляє, що ОБСЄ має швидше реагувати на виклики

В ОБСЄ існує очевидний розрив між словами та діями, яскравим свідченням чого стало ухвалення під час Ради міністрів 5-6 грудня у Братиславі низки процедурних текстів.

Про це наголосив у своїй заяві з нагоди завершення головування Словаччини в ОБСЄ у 2019 році діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

"Здається, що компроміс розглядається як слабкість. І, зокрема, результат цьогорічної Ради міністрів - лише ухвалення шести текстів, багато з яких є процедурними - демонструє очевидний розрив між нашими словами та нашими діями", - сказав він.

Діючий голова ОБСЄ висловив здивування з приводу мовчання в той час, коли в регіоні ОБСЄ та за його межами спостерігається тривожний сплеск мови ненависті, ксенофобії, расизму та антисемітизму, нападів на християн, а також росту націоналістичних та популістських ідеологій.

Водночас Лайчак вказав і на те, що не вся робота вимірюється "прийнятими текстами", адже протягом 2019 року вдалося зробити багато чого "для людей, діалогу та стабільності". Саме люди були на першому місці під час словацького головування, про що свідчать візити до 15 польових операцій ОБСЄ та в інші кризові регіони, зазначив він.

Словацький міністр закликав усі країни-учасниці ОБСЄ "дотримуватися наших принципів та зобов’язань та відходити від політизації процедурних питань з метою повного використання величезного потенціалу, який пропонує Організація".