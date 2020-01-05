У масштабній ДТП у США загинули п’ятеро людей, щонайменше 60 - травмовані

У результаті масштабної ДТП у Пенсильванії, США, загинули п’ятеро людей, щонайменше 60 осіб зазнали ушкоджень.

Про це повідомляє CNN.

"Унаслідок масової ДТП за участю тракторних причепів, автобуса та легкових автомобілів загинуло п’ять людей, ще щонайменше 60 людей зазнали ушкоджень у західній частині Пенсильванії в неділю вранці", - йдеться у повідомленні.

Автомагістраль наразі перекрита в обох напрямках, на місці аварії працюють рятувальники, медики та поліція.

Близько 60 пацієнтів було доставлено у три різні лікарні за наслідками інциденту.

Щонайменше одна людина з числа потерпілих перебуває у критичному стані. Причини аварії поки невідомі.

Фото: CNN