Посольство Чорногорії в Белграді обстріляли піротехнікою через релігійний закон

У четвер увечері прапор Чорногорії на посольстві цієї країни в Сербії був обстріляний піротехнічними засобами - під час протесту проти нового закону про віросповідання група фанатів клубу “Црвена звезда” намагалася у такий спосіб його спалити.

Про це повідомляє Vijesti.

“Сотні хуліганів, фанатів “Црвеної звезди”, протестували перед посольством Чорногорії у Белграді і під час своєї акції стріляли піротехнічними засобами по чорногорському прапору”, - йдеться в повідомленні.

Прапор усе ж не згорів цілком, хоча у нього влучили кілька разів. Посольство Чорногорії оголосило, що замінило прапор, частини якого були спалені.

Інцидент стався після баскетбольного матчу, на якому “Црвена звезда” обіграла “Баварію”. Тоді колона фанатів пройшла ходою вулицями сербської столиці до посольства, протестуючи проти прийнятого чорногорським парламентом закону про свободу віросповідання та правовий статус релігійних громад.

Також під чорногорським посольством протестувальники скандували образи на адресу президента Чорногорії Міло Джукановіча (“Міло, албанцю, не дамо тобі святині”) та кричали: "Чорногорія та Сербія - одна родина".

Зі свого боку, прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович уже різко засудив цей інцидент як “черговий нецивілізований напад на посольство Чорногорії та чорногорський прапор”.

У ніч проти 27 грудня чорногорський парламент всупереч бурхливому опору просербської опозиції та заворушенням прийняв закон про свободу віросповідання, який, на думку Сербської православної церкви – найбільшої конфесії у Чорногорії – ставить під загрозу усе її майно (включаючи старовинні храми і монастирі). Відповідно до закону, тепер усі релігійні організації країни мусять довести право власності на своє майно до 1 грудня 1918 року, коли Чорногорія втратила державність, увійшовши до складу Королівства Сербів, Хорватів і Словенців (майбутня Югославія).

Після прийняття цього закону по багатьох містах Чорногорії щодня відбуваються масові протести, марші та молебні парафіян СПЦ, до яких подекуди навіть долучаються на знак солідарності мусульмани та католики. Слід також зауважити, що цей церковний закон розкритикувала Росія та РПЦ.