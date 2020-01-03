У Судані розбився літак Ан-12: загинули 18 осіб

Унаслідок авіакатастрофи літака Ан-12 на заході Судану загинули 18 осіб, у тому числі четверо дітей.

Про це повідомляє агентство SUNA з посиланням на керівництво збройних сил Судану.

«Бригадний генерал Амер Мухаммед аль-Хасан Мухаммед, офіційний представник збройних сил, зазначив, що літак Ан-12 упав приблизно через п'ять хвилин після зльоту з аеропорту Ель-Генейни», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, літак прямував до столиці країни Хартума. На його борту перебували 18 осіб: сім членів екіпажу та 11 пасажирів, у тому числі четверо дітей. Усі вони загинули.

Причини катастрофи з'ясовує слідство.

Фото: AA