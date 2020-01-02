У Тайвані впав гелікоптер, серед загиблих — начальник генштабу
Укрінформ
У Тайвані впав гелікоптер, серед восьми загиблих очільник генштабу країни.
Про це повідомляє AP.
"Керівник тайванського генерального штабу генерал Шень Імінь загинув внаслідок падіння військового вертольоту в горах поблизу столиці країни. Окрім нього загинули ще 7 людей, 5 – вижили", - йдеться в повідомленні.
Інцидент трапився, коли гелікоптер військово-повітряних сил Тайваню UH-60M Blackhawk летів із Тайпей до міста Ілан. Вертоліт зник із радарів через 10 хвилин після вильоту з бази.
Як відомо, загиблий 63-річний тайванський генерал став начальником генштабу в липні минулого року. До того Шень Імінь був командувачем військово-повітряних сил Тайваню.