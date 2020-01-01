В Албанії знову стався землетрус
Укрінформ
Землетрус магнітудою 4,2 стався сьогодні в Албанії, поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 кілометра.
Наразі немає жодної інформації про руйнування чи постраждалих унаслідок стихійного лиха.
Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала стався 26 листопада 2019 року в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися у Косові та Греції. Стихія забрала життя понад 50 людей.