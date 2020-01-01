Іран заперечує свою причетність до нападу на посольство США в Іраку

"Міністерство закордонних справ Ірану у вівторок заперечило, що Тегеран має стосунок до насильницьких протестів біля посольства США в Іраку", - йдеться у повідомленні.

Цей коментар з'явився після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран організував напад на американську дипломатичну місію.

"Америка демонструє вражаюче нахабство приписуючи Ірану протести іракського народу проти жорстокого вбивства (Вашингтоном) щонайменше 25 іракців" – заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

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Як повідомляв Укрінформ, в Іраку сотні демонстрантів здійснили спробу штурмувати американське посольство. Напад стався після авіаударів США по території Іраку, у результаті яких загинули 25 підтримуваних Іраном бойовиків. Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в організації нападу на посольство США у Багдаді та закликав владу Іраку захищати американську дипломатичну місію.