Унаслідок повені в столиці Індонезії Джакарті загинуло дев'ять осіб.У столиці Індонезії повінь забрала життя дев’яти людей

Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву владу.

«Дев'ятеро осіб загинули внаслідок того, що столиця Індонезії постраждала від найсмертоноснішої за останні роки повені», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що без електропостачання залишилися багато районів столиці, деякі залізничні лінії і один з міських аеропортів були закриті на тлі стихійного лиха.

Близько 13 000 осіб були евакуйовані зі столиці.

Як зазначається, це найпотужніша повінь у Джакарті з 2013 року, коли загинуло кілька десятків людей.

Джакарта регулярно потерпає від повеней під час сезону мусонних дощів в Індонезії, який почався в кінці листопада минулого року.

Фото: AGENCE FRANCE-PRESSE