У столиці Індонезії повінь забрала життя дев’яти людей
Укрінформ
Унаслідок повені в столиці Індонезії Джакарті загинуло дев'ять осіб.У столиці Індонезії повінь забрала життя дев’яти людей
Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву владу.
«Дев'ятеро осіб загинули внаслідок того, що столиця Індонезії постраждала від найсмертоноснішої за останні роки повені», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що без електропостачання залишилися багато районів столиці, деякі залізничні лінії і один з міських аеропортів були закриті на тлі стихійного лиха.
Близько 13 000 осіб були евакуйовані зі столиці.
Як зазначається, це найпотужніша повінь у Джакарті з 2013 року, коли загинуло кілька десятків людей.
Джакарта регулярно потерпає від повеней під час сезону мусонних дощів в Індонезії, який почався в кінці листопада минулого року.
Фото: AGENCE FRANCE-PRESSE