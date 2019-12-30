Експрем'єра Хорватії повторно засудили за хабарництво

Хорватський суд засудив колишнього прем'єр-міністра країни Іво Санадера до 6 років позбавлення волі за хабарництво.

Про це повідомляє AFP.

“У понеділок, 30 грудня, хорватський суд засудив колишнього прем'єр-міністра Іво Санадера до 6 років позбавлення волі за хабарництво, а керівника угорського енергетичного концерну MOL (Жальта Хернаді - ред.) до двох років за хабарництво”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AFP, Санадер і Хернаді були засуджені “за отримання й передачу хабара” відповідно.

У 2009 році після того як угорський концерн MOL купив акції й отримав контроль в хорватській державній нафтовій компанії INA, ця угода дозволила Санадеру отримати 10 мільйонів євро.

Обидва фігуранти не визнали свою провину і ще можуть оскаржити відповідне рішення в апеляції.

Зазначається, що у 2012 році Санадера вже визнали винним у цій справі й засудили до 8 років позбавлення волі, проте пізніше Верховний суд Хорватії скасував вирок та ухвалив повторно розглянути справу у суді нижчої інстанції.

У квітні Санадера засудили на 6 років за корупційний злочин в іншій справі.

Також відомо, що Угорщина досі не видала Хорватії свого громадянина Жальта Хернаді, який проходить у цій справі.