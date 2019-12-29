Кількість жертв тайфуну на Філіппінах зросла до 41

Через тайфун "Урсула" ("Фанфон") на Філіппінах загинула 41 людина.

Про це повідомляє ABS-CBN.

"Щонайменше 41 людина загинула внаслідок тайфуну Урсула", - повідомили чиновники.

12 людей вважаються зниклими безвісти, 28 - зазнали ушкоджень, згідно з даними Національної ради з запобігання ризикам та надзвичайним ситуаціям (NDRRMC).

За словами представника NDRRMC Марка Тимбала, більшість жертв потонули, в той час як деякі загинули від падіння дерев, потрапили у дорожньо-транспортні пригоди або загинули від зупинки серця.

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Тимбал заявив, що існує необхідність запровадження більш жорстких норм евакуації, а також постанов, що забороняють вживання алкоголю та вимагають від громадян залишатися вдома під час стихійного лиха.

Фото: rte.ie