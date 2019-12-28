У США упав легкомоторний літак - загинули майже всі на борту

Щонайменше п’ятеро осіб загинули під час катастрофи невеликого літака в регіональному аеропорту міста Лафаєта в Луїзіані.

Про це повідомляє CNN.

Аварія сталася в суботу о 9:22 за місцевим часом. Одна особа вижила, і її разом із трьома постраждалими, що перебували на землі і були порані внаслідок падіння літака, доправили до лікарні.

Восьмимісний пасажирський літак розбився, щойно вилетівши з аеропорту.

Попередня причина аварії - погана видимість через сильний туман.

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