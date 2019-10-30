Літак упав на житлові будинки в США, загинув пілот
Укрінформ
Легкомоторний літак упав на житловий район у штаті Нью-Джерсі на північному сході США, унаслідок чого загорілися щонайменше три будинки.
Про це повідомляє CBS.
«Невеликий літак врізався у будинок у місті Колонія, штату Нью-Джерсі. Щонайменше три будинки загорілися внаслідок катастрофи», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у боротьбу з вогнем вступили близько 200 пожежників. Пожежу вдалося локалізувати близько 12:30 за місцевим часом.
Мер Колонії Джон МакКормак повідомив, що в результаті інциденту на землі ніхто не постраждав.
Пілот був єдиною людиною на борту літака, загинув.
Фото: cbsnews.com/Michael Yonone