Літак упав на житлові будинки в США, загинув пілот

Літак упав на житлові будинки в США, загинув пілот

Укрінформ
Легкомоторний літак упав на житловий район у штаті Нью-Джерсі на північному сході США, унаслідок чого загорілися щонайменше три будинки.

Про це повідомляє CBS.

«Невеликий літак врізався у будинок у місті Колонія, штату Нью-Джерсі. Щонайменше три будинки загорілися внаслідок катастрофи», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у боротьбу з вогнем вступили близько 200 пожежників. Пожежу вдалося локалізувати близько 12:30 за місцевим часом.
Читайте також: У Фінляндії розбився легкомоторний літак, пілот загинув

Мер Колонії Джон МакКормак повідомив, що в результаті інциденту на землі ніхто не постраждав.

Пілот був єдиною людиною на борту літака, загинув.

Фото: cbsnews.com/Michael Yonone

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-