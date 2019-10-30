Літак упав на житлові будинки в США, загинув пілот

Легкомоторний літак упав на житловий район у штаті Нью-Джерсі на північному сході США, унаслідок чого загорілися щонайменше три будинки.

Про це повідомляє CBS. «Невеликий літак врізався у будинок у місті Колонія, штату Нью-Джерсі. Щонайменше три будинки загорілися внаслідок катастрофи», - йдеться в повідомленні. Як зазначається, у боротьбу з вогнем вступили близько 200 пожежників. Пожежу вдалося локалізувати близько 12:30 за місцевим часом. Читайте також: У Фінляндії розбився легкомоторний літак, пілот загинув Мер Колонії Джон МакКормак повідомив, що в результаті інциденту на землі ніхто не постраждав. Пілот був єдиною людиною на борту літака, загинув. Фото: cbsnews.com/Michael Yonone