Корабель, який ішов із Одеси, врізався в набережну на Босфорі

У Стамбулі сталася корабельна аварія: вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну в Босфорській протоці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на берегові служби.

"В Босфорській протоці сталася корабельна аварія. Неподалік фортеці Румеліхісар вантажний корабель зійшов з маршруту та врізався у набережну", - повідомляють берегові служби.

Суховантажне судно "Songa İridium" йшло через Босфор під ліберійським прапором за маршрутом з Одеси.

Наразі інформації про жертви чи ступінь пошкодження корабля, корпус якого має довжину 191 м, немає. Встановлюються деталі інциденту, рівень екологічної загрози та стан судна.

Фото: hurriyet.com.tr