Біля островів Гаваїв шукають зниклий гелікоптер
Укрінформ
Берегова охорона США здійснює пошукову операцію гелікоптера з 7 особами на борту, який не повернувся після польоту біля узбережжя на Гаваях.
Про це повідомляє CNN з посилання на американське відомство.
“Співробітники Берегової охорони США розшукують гелікоптер з 7 особами на борту, який не повернувся після польоту біля узбережжя Напалі на острові Коаї на Гаваях у четвер пізно ввечері”, - йдеться у повідомленні.
На борту гелікоптера знаходилися 7 людей -1 пілот і 6 пасажирів.
Ймовірно серед пасажирів також були двоє неповнолітніх.
За словами представника Берегової охорони, нині погодні умови дуже складні через сильні пориви вітру й низьку видимість.
Також відомо, що на борту гвинтокрила є локатор, проте він не надсилав жодних сигналів.