Біля островів Гаваїв шукають зниклий гелікоптер

Берегова охорона США здійснює пошукову операцію гелікоптера з 7 особами на борту, який не повернувся після польоту біля узбережжя на Гаваях.

Про це повідомляє CNN з посилання на американське відомство.

“Співробітники Берегової охорони США розшукують гелікоптер з 7 особами на борту, який не повернувся після польоту біля узбережжя Напалі на острові Коаї на Гаваях у четвер пізно ввечері”, - йдеться у повідомленні.

На борту гелікоптера знаходилися 7 людей -1 пілот і 6 пасажирів.

Ймовірно серед пасажирів також були двоє неповнолітніх.

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За словами представника Берегової охорони, нині погодні умови дуже складні через сильні пориви вітру й низьку видимість.

Також відомо, що на борту гвинтокрила є локатор, проте він не надсилав жодних сигналів.