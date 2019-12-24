У США стався вибух у готелі, постраждали мешканці й пожежні
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Укрінформ
Вибух у готелі в американському містечку Лібабон призвів до поранень щонайменше десяти людей та змусив евакуювати понад 70 гостей.
Інцидент стався приблизно о п'ятій ранку за місцевим часом, повідомив телеканал WCAX.
"Вибух стався в технічному приміщенні на першому поверсі, виніс частину стіни, що виходила на стоянку та спричинив невелику пожежу, яка швидко була локалізована", - зазначається в повідомленні.
Готель має 120 номерів. Під час інциденту в ньому перебували 75 гостей. Всі люди були евакуйовані.
Серед постраждалих – вісім мешканців готелю та двоє пожежних. При цьому зазначається, що травми не загрожують життю поранених.
Причини інциденту розслідуються.
Фото: wcax.com