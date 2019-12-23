Нові сутички у в'язницях Гондурасу - ще 16 загиблих
Укрінформ
Унаслідок сутичок ще в одній в'язниці Гондурасу загинули щонайменше 16 осіб, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє BBC.
“Щонайменше 16 в'язнів загинули в результаті бандитських сутичок у гондураській в'язниці, менш ніж за два дні після смертельної сутички в іншій в'язниці”, - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, ще двоє в'язнів отримали поранення.
Нові сутички сталися у в'язниці в місті Тегусігальпа. Причини заворушень наразі невідомі.
Раніше внаслідок бандитських сутичок у в'язниці в місті Тела загинули щонайменше 18 осіб, ще 16 отримали травми.
Уряд Гондурасу вже оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі країни.
Фото: ВВС