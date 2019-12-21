Унаслідок сутичок у в'язниці Гондурасу загинули 18 осіб

Унаслідок бандитських сутичок в одній з в'язниць Гондурасу загинули щонайменше 18 людей, ще 16 отримали травми.

Про це повідомляє BBC.

“Щонайменше 18 в'язнів загинули та ще 16 отримали травми в результаті бандитських сутичок у в'язниці Гондурасу”, - йдеться у повідомленні.

Сутички у пенітенціарному закладі у північному місті Тела стали найкривавішими за останні роки.

Уряд Гондурасу вже оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі країни.

Загалом у гондураських в'язницях знаходяться понад 20 тисяч засуджених, попри те, що офіційно є лише 8 тисяч місць.

Як повідомлялося, внаслідок стрілянини у панамській в'язниці загинули щонайменше 13 в'язнів, ще 15 отримали поранення.

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