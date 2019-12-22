Викладачеві вишу в Пакистані дали смертний вирок "за блюзнірство"

33-річному університетському викладачу Джунаїду Хафізу суд міста Мултан виніс смертний вирок за коментарі стосовно пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє DW.

“Суд у пакистанському місті Мултан у суботу, 21 грудня, засудив університетського викладача Джунаїда Хафіза до смерті за звинуваченням у богохульстві. Іншим вироком Хафіза засуджено також до довічного ув'язнення та грошового штрафу на суму 500 тисяч пакистанських рупій (близько 3 тисяч євро в перерахунку)”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Хафіза арештували у березні 2013 року за "принизливі коментарі" про пророка Мухаммеда, що їх викладач нібито публікував у Facebook. З 2014 року його утримують в одиночній камері.

У жовтні цього року організація Amnesty International намагалася домогтися скасування обвинувачень проти Хафіза, але марно.

Закон про блюзнірство у Пакистані (де більшість населення становлять мусульмани) карає за зневажливі висловлювання про іслам або пророка Мухаммеда, пояснює DW.

За оцінкою експертів американської Комісії з питань міжнародної релігійної свободи, зараз у Пакистані у камерах смертників перебувають близько 40 осіб, засуджених за цим законом.