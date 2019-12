Навіть згадки про Україну – зудять Путіну до п’ят…

Маніпуляції Путіна з «невизначеним Потоцьким» – не стільки від невігластва, як від бажання шахрайством позбавити українців своєї Батьківщини.

Видно, що Україна Путіну добре в'їлася в мізки.

Ось знову заявив, що ідентичність українців, виявляється, вигадав якийсь "граф Потоцький". Дуже смішно. Який саме з Потоцьких, щоправда, не уточнив, от би українцям було цікаво дізнатися – хто вигадав їхню ідентичність, а вони й ні сном, ні духом не відали.

Між тим, ось що, приміром, писав про українську ідентичність, за ціле століття або й півтора до цього невизначеного Потоцького, Семюел Колінз, англійський лікар на службі московського царя Олексія Михайловича:

"Souldiers they call in their Language, Cossacks... and think them to be a Nation", тобто: "Козаки вважають себе Нацією".

Треба чітко розуміти: оці маніпуляції Путіна – не стільки від невігластва, як від бажання шахрайством позбавити українців своєї Батьківщини.

Олександр Палій

