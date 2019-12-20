Євросоюз оголосив персоною нон грата африканського посла

Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила оголосити небажаною особою - персоною нон грата - голову представництва Республіки Бенін у Євросоюзі.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні вирішила, що голова місії Республіки Бенін у ЄС буде оголошений персоною нон грата», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця ухвала є відповіддю на рішення уряду Беніну оголосити небажаною особою голову делегації ЄС у цій африканській країні.

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У Раді ЄС наголошують, що вважають таке рішення Беніну цілком необґрунтованим, та таким, що «суперечить завданню Євросоюзу з розвитку відносин та розбудови партнерства з третіми країнами».